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Дубль Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Монцу» в матче Серии А

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«Наполи» разгромил на своём поле «Монцу» в матче второго тура чемпионата Италии по футболу.
Дубль Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Монцу» в матче Серии А
  • Gettyimages.ru
  • © Francesco Pecoraro

Игра, которая прошла на поле стадиона «Диего Армандо Марадона», завершилось со счётом 4:0 в пользу команды Лучано Спаллетти.

Мячи забили Хвича Кварацхелия (35-я, 62-я минуты), Виктор Осимхен (45-я), Пётр Зелиньский (93-я).

«Наполи» и «Интер» (по шесть очков) лидируют в Серии А. «Монца» (ноль очков) располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что «Интер» разгромил «Специю» в матче Серии А.

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