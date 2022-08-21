Дубль Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Монцу» в матче Серии А

«Наполи» разгромил на своём поле «Монцу» в матче второго тура чемпионата Италии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Диего Армандо Марадона», завершилось со счётом 4:0 в пользу команды Лучано Спаллетти.

Мячи забили Хвича Кварацхелия (35-я, 62-я минуты), Виктор Осимхен (45-я), Пётр Зелиньский (93-я).

«Наполи» и «Интер» (по шесть очков) лидируют в Серии А. «Монца» (ноль очков) располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что «Интер» разгромил «Специю» в матче Серии А.