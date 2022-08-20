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Борзаковский — о Болте: такие люди могут рождаться раз в 100—200 лет

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Спортивный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский высказался о легендарном ямайском спринтере Усэйне Болте.
Борзаковский — о Болте: такие люди могут рождаться раз в 100—200 лет
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«На мой взгляд, у него просто есть все качества, которые должны быть у спринтера. Он высокий атлет, а далеко не всем ребятам такого склада дано иметь такие сумасшедшие скоростные качества. То есть, он долго разгоняется и потом за счёт частоты и мощи своего шага уходит от всех на финише. Это здорово. Такие люди могут рождаться раз в 100—200 лет», — рассказал Борзаковский в интервью RT.

Ранее Борзаковский рассказал об организации и проведения чемпионата России.

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