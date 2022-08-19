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«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Реалом» трансфер Каземиро

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Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро остановился в шаге от перехода в английский «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Реалом» трансфер Каземиро
  • globallookpress.com
  • © Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency

Руководство МЮ согласовало трансфер бразильского хавбека с испанским клубом, написал в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации СМИ, футболист будет получать в английской команде €413 тыс. в неделю. Сумма трансфера составит порядка €60 млн. Контракт будет подписан на четыре года с опцией продления на один сезон.

30-летний бразилец присоединился к «Реалу» в 2013 году. Всего в составе сливочных он провёл 336 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 29 результативных передач.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что хавбек команды Каземиро решил покинуть испанский клуб.

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