Игнатьев — об увольнении Юрана: тренеры будут опасаться работы в «Химках»

Бывший главный тренер столичного «Локомотива» Борис Игнатьев прокомментировал увольнение Сергея Юрана из подмосковных «Химок».

«В отставке Юрана многое непонятно. А чтобы прояснить ситуацию, руководству «Химок», по-хорошему, следует объяснить, по какой причине решили расстаться с Юраном. В противном случае тренеры будут опасаться ехать туда, чтобы избежать участи коллеги, и тщательно всё взвешивать, когда получат соответствующее предложение. А так это непрофессиональный подход по отношению к тренеру», — заявил Игнатьев RT.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об увольнении Игоря Шалимова и Александра Бородюка.