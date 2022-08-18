Игнатьев — об увольнении Юрана: тренеры будут опасаться работы в «Химках»
- РИА Новости
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«В отставке Юрана многое непонятно. А чтобы прояснить ситуацию, руководству «Химок», по-хорошему, следует объяснить, по какой причине решили расстаться с Юраном. В противном случае тренеры будут опасаться ехать туда, чтобы избежать участи коллеги, и тщательно всё взвешивать, когда получат соответствующее предложение. А так это непрофессиональный подход по отношению к тренеру», — заявил Игнатьев RT.
Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об увольнении Игоря Шалимова и Александра Бородюка.