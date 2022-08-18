Рублёв вышел во второй круг парного турнира в Цинциннати

Россиянин Андрей Рублёв и болгарин Григор Димитров пробились во второй круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

На старте соревнований россиянин и болгарин обыграли британца Дэниэла Эванса и австралийца Джона Пирса со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.

В следующем круге Рублёв и Димитров сыграют с Марселем Гранольерсом и Орасио Себальосом.

Напомним, что Рублёв в одиночном разряде вышел в третий круг турнира в Цинциннати, где встретится с американцем Тейлором Фритцем.

Ранее сообщалось, что Медведев гарантированно останется первой ракеткой мира до US Open.