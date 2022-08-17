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Газизов — об уходе Томарова с поста главного тренера «Уфы»: это не отставка

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил уход Сергея Томарова с поста главного тренера команды.
Газизов — об уходе Томарова с поста главного тренера «Уфы»: это не отставка
  • РИА Новости

«Это не отставка. У нас была с ним такая договорённость, когда он только начинал. Сергей займёт свою прежнюю должность в структуре клуба. Новый тренер приступит к работе завтра», — цитирует Газизова Sport24.

Российский специалист вернётся на должность руководителя школы «Уфы». Нового тренера представят 17 августа.

После пяти туров «Уфа» находится на 11-й позиции в Первой лиге.

Ранее Газизов высказался о будущем форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

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