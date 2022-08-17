Газизов — об уходе Томарова с поста главного тренера «Уфы»: это не отставка
- РИА Новости
«Это не отставка. У нас была с ним такая договорённость, когда он только начинал. Сергей займёт свою прежнюю должность в структуре клуба. Новый тренер приступит к работе завтра», — цитирует Газизова Sport24.
Российский специалист вернётся на должность руководителя школы «Уфы». Нового тренера представят 17 августа.
После пяти туров «Уфа» находится на 11-й позиции в Первой лиге.
Ранее Газизов высказался о будущем форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.