Газизов — об уходе Томарова с поста главного тренера «Уфы»: это не отставка

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил уход Сергея Томарова с поста главного тренера команды.

«Это не отставка. У нас была с ним такая договорённость, когда он только начинал. Сергей займёт свою прежнюю должность в структуре клуба. Новый тренер приступит к работе завтра», — цитирует Газизова Sport24.

Российский специалист вернётся на должность руководителя школы «Уфы». Нового тренера представят 17 августа.

После пяти туров «Уфа» находится на 11-й позиции в Первой лиге.

Ранее Газизов высказался о будущем форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.