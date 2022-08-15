«Рубин» разгромил «Кубань» в матче пятого тура Первой лиги
- РИА Новости
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Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счётом 3:0.
В составе казанского клуба мячи забили Джоэль Фамейе (34-я минута), Александр Зотов (38-я) и Виталий Лисакович (60-я).
«Рубин» (восемь очков) занимает восьмое место в таблице чемпионата. «Кубань» (семь очков) — девятое.
11 августа стало известно, что «Рубин» готов платить нападающему Артёму Дзюбе €1,5 млн в год, если форвард не найдёт себе команду до конца августа.
Ранее казанский клуб объявил о подписании защитника сборной Ирака Али Аднана.