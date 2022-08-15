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Карацев вышел во второй круг теннисного турнира в Цинциннати

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Российский теннисист Аслан Карацев пробился во второй круг теннисного турнира в Цинциннати (США).
Карацев вышел во второй круг теннисного турнира в Цинциннати
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Scheuber

Россиянин обыграл американца Брэндона Накашиму. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 37 минут.

В следующем круге 38-я ракетка мира сразится с победителем пары Алекс Молчан (Словакия) — Диего Шварцман (Аргентина).

Призовой фонд турнира составляет $6,3 млн.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати.

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