«РБ Спорт»: клубы РПЛ провели голосование по партнёрам Кубка России по футболу

Состоялось совещание клубов Российской премьер-лиги, на котором члены организации высказали позиции по поводу вероятных партнёров Кубка России по футболу.

Как сообщает «РБ Спорт», коллективы выбрали основных медиапартнёра и титульного спонсора.

Десять клубов проголосовали за вариант, при котором партнёрами турнира становятся компании «Яндекс» и BetBoom, а другие шесть выбрали «Матч ТВ» и «Фонбет».

При этом само решение будет принимать бюро исполкома или исполком РФС.

Ранее в РФС заявили, что не будут вводить плату за обращение клубов в экспертно-судейскую комиссию.