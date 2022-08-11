«РБ Спорт»: клубы РПЛ провели голосование по партнёрам Кубка России по футболу
- РИА Новости
Как сообщает «РБ Спорт», коллективы выбрали основных медиапартнёра и титульного спонсора.
Десять клубов проголосовали за вариант, при котором партнёрами турнира становятся компании «Яндекс» и BetBoom, а другие шесть выбрали «Матч ТВ» и «Фонбет».
При этом само решение будет принимать бюро исполкома или исполком РФС.
Ранее в РФС заявили, что не будут вводить плату за обращение клубов в экспертно-судейскую комиссию.