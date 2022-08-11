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«РБ Спорт»: клубы РПЛ провели голосование по партнёрам Кубка России по футболу

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Состоялось совещание клубов Российской премьер-лиги, на котором члены организации высказали позиции по поводу вероятных партнёров Кубка России по футболу.
«РБ Спорт»: клубы РПЛ провели голосование по партнёрам Кубка России по футболу
  • РИА Новости

Как сообщает «РБ Спорт», коллективы выбрали основных медиапартнёра и титульного спонсора.

Десять клубов проголосовали за вариант, при котором партнёрами турнира становятся компании «Яндекс» и BetBoom, а другие шесть выбрали «Матч ТВ» и «Фонбет».

При этом само решение будет принимать бюро исполкома или исполком РФС.

Ранее в РФС заявили, что не будут вводить плату за обращение клубов в экспертно-судейскую комиссию.

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