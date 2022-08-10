«Трактор» обыграл «Автомобилист» на предсезонном турнире

Челябинский «Трактор» нанёс поражение екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче предсезонного турнира.

Игра, которая прошла на льду «Арены Металлург», завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Анвара Гатиятулина.

В составе «Трактора» отличились Александр Шепелев (на 10-й минуте), Сергей Телегин (на 20-й минуте), Теэму Пулккинен (на 30-й минуте), Кирилл Капустин (на 40-й минуте).

У «Автомобилиста» шайбу забросили Егор Баранов (на 14-й минуте), Владимир Кузнецов (на 33-й минуте).

12 августа «Трактор» сыграет с «Амуром». Начало встречи — 13:00 мск. «Автомобилист» встретится с «Металлургом» в 17:00 мск.

Ранее «Северсталь» победила «Локомотив» в матче предсезонного турнира в Уфе.