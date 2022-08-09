Абрамова назвала «занятием для души» работу с Сидоровой

Наставница серебряной медалистки ОИ в Токио Анжелики Сидоровой Светлана Абрамова заявила, что работа со спортсменкой для неё просто хобби.

«Работа с Сидоровой — просто хобби, занятие для души? Можно сказать и так. Это плюс на самом деле. Потому что позволяет мне быть свободной от каких-то требований, которые обычно предъявляются к личным наставникам. Я финансово не завишу от результатов Анжелики, у меня никогда не было потребности как-то форсировать её подготовку. Соответственно, не было установок во что бы то ни стало показать какой-то результат», — сказала Абрамова в интервью RT.

Она также заявила, что первостепенной задачей было улушать качество прыжка, чтобы за счёт этого с каждым годом подниматься всё выше.

«Результат — это всего лишь следствие. Анжелика прыгает стабильно не потому, что умеет брать какую-то определённую высоту, а прежде всего потому, что умеет прыгать в целом», — добавила Абрамова.

Ранее Абрамова рассказала, что чувствовала, когда Сидорова побила её лучший результат, а также поделилась мнением, что спортсменка не смогла бы заниматься с тренерами-мужчинами.