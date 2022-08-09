военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Абрамова назвала «занятием для души» работу с Сидоровой

Короткая ссылка
Наставница серебряной медалистки ОИ в Токио Анжелики Сидоровой Светлана Абрамова заявила, что работа со спортсменкой для неё просто хобби.
Абрамова назвала «занятием для души» работу с Сидоровой
  • Gettyimages.ru

«Работа с Сидоровой — просто хобби, занятие для души? Можно сказать и так. Это плюс на самом деле. Потому что позволяет мне быть свободной от каких-то требований, которые обычно предъявляются к личным наставникам. Я финансово не завишу от результатов Анжелики, у меня никогда не было потребности как-то форсировать её подготовку. Соответственно, не было установок во что бы то ни стало показать какой-то результат», — сказала Абрамова в интервью RT.

Она также заявила, что первостепенной задачей было улушать качество прыжка, чтобы за счёт этого с каждым годом подниматься всё выше.

«Результат — это всего лишь следствие. Анжелика прыгает стабильно не потому, что умеет брать какую-то определённую высоту, а прежде всего потому, что умеет прыгать в целом», — добавила Абрамова.

Ранее Абрамова рассказала, что чувствовала, когда Сидорова побила её лучший результат, а также поделилась мнением, что спортсменка не смогла бы заниматься с тренерами-мужчинами.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить