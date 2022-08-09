Абрамова о прыжках с шестом: это что-то совершенно иное, ближе к цирковому искусству

Тренер серебряной медалистки ОИ в Токио Анжелики Сидоровой Светлана Абрамова поделилась впечатлениями от прыжков с шестом.

«Каково прыгать с шестом? Очень прикольно. Я бы сказала, что это вообще не лёгкая атлетика. А что-то совершенно иное, ближе к цирковому искусству. Но не страшно. Скорее, страшно интересно. Очень затягивает. Когда я стала работать с детьми, то периодически им говорила: «Сегодня бесплатный аттракцион». И брала в руки шест», — сказала Абрамова в интервью RT.

Ранее Абрамова рассказала, что столкнулась с завистью в начале тренерской карьеры.