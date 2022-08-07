Сборная молодых звёзд России разгромила «Сочи» в товарищеском матче

Сборная молодых звёзд России по хоккею (игроки до 25 лет) обыграла с крупным счётом «Сочи» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

РИА Новости