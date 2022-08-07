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Сборная молодых звёзд России разгромила «Сочи» в товарищеском матче

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Сборная молодых звёзд России по хоккею (игроки до 25 лет) обыграла с крупным счётом «Сочи» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
Сборная молодых звёзд России разгромила «Сочи» в товарищеском матче
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на льду олимпийской арены «Шайба», завершилась со счётом 6:1 в пользу команды Владимира Филатова.

В составе сборной России голами отметились Максим Грошев (8-я и 25-я минуты), Дмитрий Бучельников (21-я, 28-я), Данила Юров (29-я) и Александр Перевалов (44-я). У «Сочи» отличился Артур Тянулин (43-я).

Ранее сообщалось, что хет-трик Корбана Найта помог «Авангарду» победить минское «Динамо» на Sochi Hockey Open.



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