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Масалитин: сейчас у игроков молодёжки дорогая машина, куча девчонок и зарплата €20 тыс. в месяц

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о росте молодых футболистов в РПЛ.
Масалитин: сейчас у игроков молодёжки дорогая машина, куча девчонок и зарплата €20 тыс. в месяц
  • © Футбольный клуб «Краснодар»

«Сейчас снова будем кормить Аргентину, Бразилию и Чили, а свои будут сидеть на скамейке. В идеале должен быть дубль, где футболисты могли бы поддерживать форму. Те, кто не попадают в основу или только вернулись после травм. Что касается игроков молодёжки, то им нет резона ехать набираться практики в команду второй лиги. Потому что у них уже сейчас зарплата €20 тыс., дорогая машина и куча девчонок вокруг. Поэтому они досиживают контракт в команде, не могут попасть в основу и не знают, что дальше делать. Ведь такие условия им не обеспечат в условной ФНЛ», — заявил Масалитин RT.

Ранее Масалитин сравнил Макарчука с Жирковым.

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