Билялетдинов ответил, кого считает лучшим голкипером РПЛ на старте сезона

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением, кого считает лучшим голкипером чемпионата России на старте сезона.

«Наверное, на данном этапе Матвей Сафонов достоин звания сильнейшего вратаря РПЛ. Несомненно, он выручает в нужные моменты и тащит «Краснодар». Но вечно так продолжаться не может. Психологическое давление рано или поздно скажется. Однако у чёрно-зелёных есть и другие достоинства, помимо отличного голкипера. Единое базовое футбольное образование и понимание игры» — заявил Билялетдинов RT.

По его словам, в скором времени «Краснодар» сможет наладить игру, чтобы Сафонову не приходилось так часто выручать команду.

«Скорее подопечные Александра Сторожука будут подниматься вверх по турнирной таблице, чем опускаться вниз», — заключил Билялетдинов.

Ранее Билялетдинов предположил, с чем связаны частые удаления Баринова.