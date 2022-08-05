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Билялетдинов ответил, кого считает лучшим голкипером РПЛ на старте сезона

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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением, кого считает лучшим голкипером чемпионата России на старте сезона.
Билялетдинов ответил, кого считает лучшим голкипером РПЛ на старте сезона
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Наверное, на данном этапе Матвей Сафонов достоин звания сильнейшего вратаря РПЛ. Несомненно, он выручает в нужные моменты и тащит «Краснодар». Но вечно так продолжаться не может. Психологическое давление рано или поздно скажется. Однако у чёрно-зелёных есть и другие достоинства, помимо отличного голкипера. Единое базовое футбольное образование и понимание игры» — заявил Билялетдинов RT.

По его словам, в скором времени «Краснодар» сможет наладить игру, чтобы Сафонову не приходилось так часто выручать команду.

«Скорее подопечные Александра Сторожука будут подниматься вверх по турнирной таблице, чем опускаться вниз», — заключил Билялетдинов.

Ранее Билялетдинов предположил, с чем связаны частые удаления Баринова.

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