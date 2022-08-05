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Bild: Мане возглавляет список самых высокооплачиваемых футболистов «Баварии»

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Сенегальский нападающий Садио Мане является самым высокооплачиваемым футболистом мюнхенской «Баварии».
Bild: Мане возглавляет список самых высокооплачиваемых футболистов «Баварии»
  • AFP

По информации немецкого издания Bild, зарплата Мане составляет €22 млн в год. На втором месте по данному показателю располагается голкипер Мануэль Нойер, который зарабатывает до €21 млн в год. Третью строчку занимает его соотечественник, нападающий Томас Мюллер (€20,5 млн).

Также в топ-7 самых высокооплачиваемых футболистов мюнхенской команды входят вингеры Лерой Сане и Кингсли Коман (оба — по €20 млн), опорный хавбек Йозуа Киммих (€19,5 млн) и атакующий полузащитник Серж Гнабри (€19 млн).

Мане известен по выступлениям за французский «Мец», австрийский «Зальцбург», английские «Саутгемптон» и «Ливерпуль». Состав «Баварии» он пополнил летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани близок к подписанию контракта с дортмундской «Боруссией».

 

 

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