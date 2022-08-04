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Моргунов в третий раз выиграл чемпионат России в прыжках с шестом

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Тимофей Моргунов завоевал золотую медаль в соревнованиях по прыжкам с шестом на чемпионате России по лёгкой атлетике 2022 года в Чебоксарах.
Моргунов в третий раз выиграл чемпионат России в прыжках с шестом
  • Gettyimages.ru

Моргунов со второй попытки взял высоту 5 метров 70 сантиметров.

Серебряную награду выиграл Дмитрий Качанов (5,65), бронзовую медаль завоевал Михаил Шмыков (5,60).

Моргунов является серебряным призёром чемпионата Европы 2018 года. 

ЧР-2022, который проходит на стадионе «Олимпийский», завершится 5 августа. В столице Чувашии разыгрывается 44 комплекта наград.

Ранее сообщалось, что серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года Елена Соколова одержала победу в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике.





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