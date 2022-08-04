Моргунов в третий раз выиграл чемпионат России в прыжках с шестом

Тимофей Моргунов завоевал золотую медаль в соревнованиях по прыжкам с шестом на чемпионате России по лёгкой атлетике 2022 года в Чебоксарах.

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