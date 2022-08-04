Моргунов в третий раз выиграл чемпионат России в прыжках с шестом
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Моргунов со второй попытки взял высоту 5 метров 70 сантиметров.
Серебряную награду выиграл Дмитрий Качанов (5,65), бронзовую медаль завоевал Михаил Шмыков (5,60).
Моргунов является серебряным призёром чемпионата Европы 2018 года.
ЧР-2022, который проходит на стадионе «Олимпийский», завершится 5 августа. В столице Чувашии разыгрывается 44 комплекта наград.
Ранее сообщалось, что серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года Елена Соколова одержала победу в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике.