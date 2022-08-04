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Болельщики «Барыса» создали петицию с требованием отставки руководства клуба

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Болельщики хоккейного клуба «Барыс» создали петицию с требованием отставки руководства команды из Нур-Султана.
Болельщики «Барыса» создали петицию с требованием отставки руководства клуба
  • © официальный сайт ХК "Барыс"

Письмо поддержали уже 1300 человек. В своём требовании болельщики обращаются к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

«Во многом «благодаря» непродуманной политике руководства, мы с большим сожалением наблюдаем, как флагман казахстанского хоккея и, что немаловажно, базовый клуб сборной Казахстана превращается в своего рода филиал российского клуба», — говорится в петиции.

«Барыс» — казахстанская хоккейная команда из Нур-Султана. Клуб выступает в дивизионе Чернышёва Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что ХК «Барыс» подписал контракт с канадским защитником Биграсом.

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