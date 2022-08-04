Меньков стал чемпионом России по прыжкам в длину
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Результат спортсмена в заключительной попытке составил 7,77 метра.
На втором месте расположился Данил Чечела с результатом в 7,77 метра. Третье место занял Артём Примак (7,74).
ЧР-2022, который проходит на стадионе «Олимпийский», завершится 5 августа. В столице Чувашии разыгрывается 44 комплекта наград.
Ранее российская легкоатлетка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на чемпионате России по лёгкой атлетике 2022 года в Чебоксарах.