Меньков стал чемпионом России по прыжкам в длину

Чемпион мира 2013 года Александр Меньков одержал победу на чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах.

Результат спортсмена в заключительной попытке составил 7,77 метра.

На втором месте расположился Данил Чечела с результатом в 7,77 метра. Третье место занял Артём Примак (7,74).

ЧР-2022, который проходит на стадионе «Олимпийский», завершится 5 августа. В столице Чувашии разыгрывается 44 комплекта наград.

Ранее российская легкоатлетка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на чемпионате России по лёгкой атлетике 2022 года в Чебоксарах.