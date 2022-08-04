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Ласицкене призналась, что для неё было психологически важно прыгнуть на два метра

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала, что победа на чемпионате России с результатом два метра была очень важна.

«С одной стороны, я понимала, что два метра это круто и я молодец. Мне было важно психологически показать этот результат», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Она также подчеркнула, что с другой стороны было понимание, что можно и нужно достигать большего.

«Поэтому я благодарна этому дню за то, что сегодня произошло, я пыталась и боролась сегодня до конца, и это уже хорошо», — заключила Ласицкене.

29-летняя спортсменка показала результат 2,00 м. Второе место заняла Наталья Спиридонова (1,91 м). Третье — Мария Кочанова (1,91 м).

ЧР-2022, который проходит на стадионе «Олимпийский», завершится 5 августа. В столице Чувашии разыгрывается 44 комплекта наград.

Ранее серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года Елена Соколова победила в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике

 

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