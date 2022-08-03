«Сочи» проиграл «Адмиралу» в матче предсезонного турнира

«Сочи» уступил «Адмиралу» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

Игра, которая прошла в Сочи на льду олимпийской арены, завершилась победой клуба из Владивостока со счётом 4:2.

В составе «Сочи» шайбы забросили Никита Точицкий (на 15-й минуте), Василий Глотов (на 48-й минуте). У «Адмирала» отличились Святослав Гребенщиков (на девятой минуте), Рудольф Червены (на 20-й минуте) и Мишал Криштоф (на 43-й и 54 минутах).

Турнир завершится 9 августа. В Sochi Hockey Open, помимо СКА и минского «Динамо», принимают участие сборная молодых звёзд России (игроки до 25 лет), владивостокский «Адмирал», омский «Авангард» и «Сочи». Соревнования проходят на олимпийской арене «Шайба».

Ранее СКА победил минское «Динамо» в матче предсезонного турнира в Сочи.