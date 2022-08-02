В «Насьонале» подтвердили трансфер Сосы в ЦСКА

Спортивный директор «Насьонала» Себастьян Тарамаско подтвердил информацию о том, что московский ЦСКА приобретёт защитника клуба Хоакина Сосу.

«ЦСКА правда выкупил 70% прав на Хоакина Сосу. Думаю, через несколько дней он уже будет в России и присоединится к команде», — приводит слова Тарамаско Sport24.

20-летний футболист с февраля 2022 года выступает на правах аренды в составе «Ливерпуля», за который провёл 19 матчей и отличился одной результативной передачей. За основную команду «Насьоналя» он сыграл один матч.

Ранее сообщалось, что Соса продолжит карьеру в ЦСКА.