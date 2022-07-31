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Умер самый титулованный игрок в истории НБА Расселл

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Легендарный игрок «Бостон Сэлтикс» Билл Расселл умер на 89-м году жизни.
Умер самый титулованный игрок в истории НБА Расселл
  • Gettyimages.ru

«С тяжёлым сердцем мы хотим передать это сообщение всем друзьям, поклонникам и последователям Билла: Билл Расселл, самый титулованный победитель в истории американского спорта, мирно скончался сегодня в возрасте 88 лет, рядом с ним была его жена Жанни», — говорится в Twitter баскетболиста.

На счету Расселла 11 чемпионских титулов за 13 сезонов. Вместе с «Бостон Сэлтикс» он 11 раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Пять раз его признавали самым ценным игроком ассоциации. В 1956 году спортсмен стал олимпийским чемпионом в составе сборной США.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по гребле на байдарках 1956 года Елизавета Кислова умерла в возрасте 93 лет.

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