Кобелев объяснил, каким клубам РПЛ может помочь Кокорин

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Известный тренер Андрей Кобелев в интервью RT объяснил, каким командам РПЛ способен помочь нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин.
Кобелев объяснил, каким клубам РПЛ может помочь Кокорин
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«Можно говорить, что Кокорин уже не тот, но если посмотреть на кадровую ситуацию, бомбардиров не хватает многим. «Сочи» потерял Матео Кассьерру. «Локомотиву» явно не помешал бы центрфорвард высокого уровня. Да, они подписали контракт с Иваном Игнатьевым, но сравнивать его с Александром нельзя — это небо и земля. ЦСКА также не хватает страйкера. Поэтому Кокорин пригодился бы, но проблема в том, что не все смогут его взять из-за высоких финансовых требований», — заявил специалист.

Ранее Сафонов предположил, что Кокорин в РПЛ будет на первых ролях.

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