Источник: Мендес провёл первую тренировку с ЦСКА

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Полузащитник «Унион Эспаньола» Виктор Мендес провёл первую тренировку в составе ЦСКА.
Источник: Мендес провёл первую тренировку с ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Мендес уже вовсю гуляет по Москве, а сегодня тренировался с ЦСКА», — написал журналист Иван Карпов в своём Telegram-аккаунте.

Он также рассказал, что медицинские тесты, по результатам которых будет принято решение о покупке футболиста, состоятся 26 июля.  

22-летний чилиец провёл за «Эспаньолу» 122 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился о покупке Мендеса.

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