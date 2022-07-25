Источник: Мендес провёл первую тренировку с ЦСКА
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Мендес уже вовсю гуляет по Москве, а сегодня тренировался с ЦСКА», — написал журналист Иван Карпов в своём Telegram-аккаунте.
Он также рассказал, что медицинские тесты, по результатам которых будет принято решение о покупке футболиста, состоятся 26 июля.
22-летний чилиец провёл за «Эспаньолу» 122 матча, в которых забил четыре мяча и отдал 15 результативных передач.
Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился о покупке Мендеса.