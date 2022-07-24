«Рубин» уступил «Енисею» в матче Первой лиги

«Рубин» на выезде проиграл «Енисею» в матче второго тура Первой лиги сезона-2022/23.

Матч прошёл в Красноярске на стадионе «Футбол-Арена Енисей» и завершился со счётом 3:2.

Полузащитник «Енисея» Вячеслав Бардыбахин на 17-й минуте открыл счёт. На 27-й хавбек Никита Глушков удвоил преимущество. На 33-й полузащитник Солмурад Бакаев сократил отставание. Хавбек «Рубина» Дмитрий Кабутов на 55-й минуте сравнял счёт в матче. Полузащитник «Енисея» Евгений Воронин на 66-й минуте забил победный мяч.

Ранее дубль Фамейе помог «Рубину» обыграть «Родину» в матче первого тура ФНЛ.