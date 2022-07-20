Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что футболист подпишет контракт с «Локомотивом»

Представитель нападающего Ивана Игнатьева Алан Агузаров прокомментировал новость, что футболист подпишет контракт с «Локомотивом».

«Мы ведем переговоры с «Локомотивом», но пока никаких подписанных документов нет», — цитирует Агузарова «Спорт-Экспресс».

Игнатьев присоединился к «Рубину» в 2020 году. Клуб приобрёл нападающего за €7 млн у «Краснодара».

Напомним, что вторую половину минувшего сезона форвард провёл в «Крыльях Советов». Самарский клуб арендовал 23-летнего спортсмена в феврале 2022 года. Он сыграл за команду пять матчей, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» подпишет контракт с Игнатьевым