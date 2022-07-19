Серб Видич возглавил саратовский баскетбольный клуб «Автодор»

Президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов сообщил, что Небойша Видич назначен на пост главного тренера команды из Саратова.

«Мы подписали контракт с представителем знаменитой сербской школы с опытом работы в России. Видич — тренер, который знает как добиваться результата, он дважды за последние годы выигрывал чемпионат Болгарии», — цитирует Родионова пресс-служба «Автодора».

По его словам, сербский специалист умеет работать с молодыми талантливыми игроками.

«Надеюсь, нас впереди ждёт успешный сезон», - заключил президент «Автодора».

Уточняется, что его помощником станет Петар Златанович.

49-летний Видич возглавлял молодёжную команду краснодарского «Локомотива-Кубани», был асситентом Дирка Бауэрманна в «Красном Октябре» и Зорана Лукича в «Нижнем Новгороде». Под руководством серба «Балкан» два раза выигрывал чемпионат Болгарии.

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