Серб Видич возглавил саратовский баскетбольный клуб «Автодор»

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Президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов сообщил, что Небойша Видич назначен на пост главного тренера команды из Саратова.
Серб Видич возглавил саратовский баскетбольный клуб «Автодор»
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

«Мы подписали контракт с представителем знаменитой сербской школы с опытом работы в России. Видич — тренер, который знает как добиваться результата, он дважды за последние годы выигрывал чемпионат Болгарии», — цитирует Родионова пресс-служба «Автодора».

По его словам, сербский специалист умеет работать с молодыми талантливыми игроками.

«Надеюсь, нас впереди ждёт успешный сезон», - заключил президент «Автодора».

Уточняется, что его помощником станет Петар Златанович.

49-летний Видич возглавлял молодёжную команду краснодарского «Локомотива-Кубани», был асситентом Дирка Бауэрманна в «Красном Октябре» и Зорана Лукича в «Нижнем Новгороде». Под руководством серба «Балкан» два раза выигрывал чемпионат Болгарии.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА подписал французского баскетболиста Ливио Жан-Шарля.

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