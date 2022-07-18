«Матч ТВ»: защитник Кайо из-за травмы пропустит все летние матчи «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Кайо пропустит пять недель из-за травмы.

Бразильский защитник «Краснодара» Кайо пропустит пять недель из-за травмы, полученной в товарищеском матче с «Ростовом», об этом сообщает «Матч ТВ».

26-летний футболист из Бразилии 11 июля не смог доиграть товарищеский матч с «Ростовом» (2:1).

Кайо выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. В 62 матчах он забил один мяч.

Ранее «Краснодар» на своём поле сыграл вничью с «Факелом» в матче первого тура РПЛ.