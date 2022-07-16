Конаныхина рассказала, как ударилась о воду после прыжка с вышки

Короткая ссылка
Чемпионка Европы по прыжкам в воду с десятиметровой вышки Анна Конаныхина высказалась о своём неудачном прыжке с вышки.
Конаныхина рассказала, как ударилась о воду после прыжка с вышки
  • Gettyimages.ru

«Ударилась, и очень сильно. В 2021-м я делала 3,5 оборота назад на «Круглом», перекрутила и вошла в воду плашмя. Не спасла даже воздушная «подушка» — я просто её перелетела. После того удара какое-то время даже боялась прыгать с вышки. Мне всё время казалось, что неудачный прыжок повторится. Сейчас вообще стараюсь избегать прыжков в «подушку» — когда поверхность воды сильно разрежена пузырьками воздуха, можно ещё сильнее травмировать спину. Надо бы получше её накачать, но сейчас такой период, когда соревнования идут одни за другими: Кубок России, турниры в Саранске, Казани, Белоруссии, юниорское первенство России, где я могу выступать последний год. Просто не выдаётся времени, чтобы полноценно делать всю ту силовую работу, которая нужна мне для спины. А это принципиально: когда «физики» в ногах и спине не хватает, сразу падает скорость начального вращения, я даже не могу нормально оттолкнуться», — заявила Конаныхина RT.

Конаныхина рассказала, что иногда испытывает страх перед прыжком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить