Конаныхина рассказала, как ударилась о воду после прыжка с вышки

Чемпионка Европы по прыжкам в воду с десятиметровой вышки Анна Конаныхина высказалась о своём неудачном прыжке с вышки.

«Ударилась, и очень сильно. В 2021-м я делала 3,5 оборота назад на «Круглом», перекрутила и вошла в воду плашмя. Не спасла даже воздушная «подушка» — я просто её перелетела. После того удара какое-то время даже боялась прыгать с вышки. Мне всё время казалось, что неудачный прыжок повторится. Сейчас вообще стараюсь избегать прыжков в «подушку» — когда поверхность воды сильно разрежена пузырьками воздуха, можно ещё сильнее травмировать спину. Надо бы получше её накачать, но сейчас такой период, когда соревнования идут одни за другими: Кубок России, турниры в Саранске, Казани, Белоруссии, юниорское первенство России, где я могу выступать последний год. Просто не выдаётся времени, чтобы полноценно делать всю ту силовую работу, которая нужна мне для спины. А это принципиально: когда «физики» в ногах и спине не хватает, сразу падает скорость начального вращения, я даже не могу нормально оттолкнуться», — заявила Конаныхина RT.

Конаныхина рассказала, что иногда испытывает страх перед прыжком.