Педерсен выиграл 13-й этап «Тур де Франс»
Педерсен преодолел дистанцию 192,6 км за 4 часа 13 минут 3 секунды.
Британец Фред Райт из Bahrain Victorious финишировал вторым. Третье место занял канадец Юго Уль из Israel-Premier Tech.
Капитан команды Bora-Hansgrohe, россиянин Александр Власов, занял 21-е место.
Датский велогонщик Йонас Вингегор возглавляет общий зачёт. Второе место занимает словенец Тадей Погачар (+2,22) из команды UAE Team Emirates. Третье — британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers (+2,26)
14-й этап пройдёт 16 июля, дистанция — 192,5 км.
Ранее Пидкок выиграл 12-й этап «Тур де Франс».