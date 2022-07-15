Педерсен выиграл 13-й этап «Тур де Франс»

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Датчанин Мадс Педерсен из команды Trek-Segafredo одержал победу на 13-м этапе шоссейной велогонки «Тур де Франс».

Педерсен преодолел дистанцию 192,6 км за 4 часа 13 минут 3 секунды.

Британец Фред Райт из Bahrain Victorious финишировал вторым. Третье место занял канадец Юго Уль из Israel-Premier Tech.

Капитан команды Bora-Hansgrohe, россиянин Александр Власов, занял 21-е место.

Датский велогонщик Йонас Вингегор возглавляет общий зачёт. Второе место занимает словенец Тадей Погачар (+2,22) из команды UAE Team Emirates. Третье — британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers (+2,26)

14-й этап пройдёт 16 июля, дистанция — 192,5 км.

Ранее Пидкок выиграл 12-й этап «Тур де Франс».

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