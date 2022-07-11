Балахнин: Жирков заслуживает контракта с ЦСКА на один прощальный матч

Короткая ссылка
Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказался о будущем бывшего защитника ЦСКА Юрия Жиркова.
Балахнин: Жирков заслуживает контракта с ЦСКА на один прощальный матч
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Жирков заслуживает контракта с ЦСКА на один матч для проведения прощальной игры. Он многое сделал для клуба. Такого достойного человека нужно проводить достойным способом», — приводит слова Балахнина «Спорт день за днём».

Он также заявил, что в вопросе о завершении карьеры Жиркова тому нужно опираться только на своё самочувствие и здоровье. По словам бывшего тренера, Жирков — игрок высочайшего класса, который может ещё поиграть как в РПЛ, так и в Первой лиге.

«Химки» 27 июня объявили об уходе 38-летнего Жиркова по обоюдному согласию. Защитник перешёл в подмосковный клуб минувшей зимой. Он провёл за команду три матча и не отметился результативными действиями.

Ранее генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов заявил, что клуб не рассматривает возможность подписания Жиркова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить