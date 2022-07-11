Балахнин: Жирков заслуживает контракта с ЦСКА на один прощальный матч

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказался о будущем бывшего защитника ЦСКА Юрия Жиркова.

«Жирков заслуживает контракта с ЦСКА на один матч для проведения прощальной игры. Он многое сделал для клуба. Такого достойного человека нужно проводить достойным способом», — приводит слова Балахнина «Спорт день за днём».

Он также заявил, что в вопросе о завершении карьеры Жиркова тому нужно опираться только на своё самочувствие и здоровье. По словам бывшего тренера, Жирков — игрок высочайшего класса, который может ещё поиграть как в РПЛ, так и в Первой лиге.

«Химки» 27 июня объявили об уходе 38-летнего Жиркова по обоюдному согласию. Защитник перешёл в подмосковный клуб минувшей зимой. Он провёл за команду три матча и не отметился результативными действиями.

Ранее генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов заявил, что клуб не рассматривает возможность подписания Жиркова.