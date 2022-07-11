Манчини: я выиграю со сборной Италии чемпионат мира

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что выиграет с командой чемпионат мира.

«С тех пор как я стал тренером сборной, у меня была цель: выиграть Евро и чемпионат мира. Я продолжаю думать, что мы выиграем чемпионат мира, да», — цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.

Сборная Италии под руководством Манчини выиграла чемпионат Европы — 2022. При этом команда не смогла отобраться на предстоящий чемпионат мира в Катаре, уступив в стыковых матчах сборной Македонии.

Ранее Италия обыграла Венгрию в матче Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.