«Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма матча за Суперкубок России

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Завершился первый тайм матча за Суперкубок России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
«Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма матча за Суперкубок России
  • РИА Новости

Команды ушли на перерыв при счёте 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

На 30-й минуте Далер Кузяев отобрал мяч у Наиля Умярова на половине поля «Спартака», после чего Иван Сергеев нанёс великолепный дальний удар, а Александр Селихов не смог выручить красно-белых. Через четыре минуты Малком удвоил преимущество после отличного разрезающего паса Дугласа Сантоса. В итоге бразильский полузащитник обыграл вышедшего из ворот Селихова и покатил мяч в пустой угол.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». 

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» освистали МакSим во время исполнения песни перед матчем со «Спартаком».

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