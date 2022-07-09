«Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма матча за Суперкубок России

Завершился первый тайм матча за Суперкубок России по футболу между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Команды ушли на перерыв при счёте 2:0 в пользу сине-бело-голубых.



На 30-й минуте Далер Кузяев отобрал мяч у Наиля Умярова на половине поля «Спартака», после чего Иван Сергеев нанёс великолепный дальний удар, а Александр Селихов не смог выручить красно-белых. Через четыре минуты Малком удвоил преимущество после отличного разрезающего паса Дугласа Сантоса. В итоге бразильский полузащитник обыграл вышедшего из ворот Селихова и покатил мяч в пустой угол.

Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» освистали МакSим во время исполнения песни перед матчем со «Спартаком».