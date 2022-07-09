Герелло исполнил гимн России на матче Суперкубка между «Зенитом» и «Спартаком»
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Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а санкт-петербургский клуб выиграл чемпионат страны.
Музыкальную программу в перерыве продолжит Эдуард Хиль — младший, а на церемонии закрытия выступят Александр Розенбаум и группа «Би-2».
Ранее фанаты «Зенита» освистали певицу МакSим во время исполнения песни перед матчем со «Спартаком».