Герелло исполнил гимн России на матче Суперкубка между «Зенитом» и «Спартаком»

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Народный артист России Василий Герелло исполнил государственный гимн перед матчем Суперкубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком».
Герелло исполнил гимн России на матче Суперкубка между «Зенитом» и «Спартаком»
  • РИА Новости

Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а санкт-петербургский клуб выиграл чемпионат страны.

Музыкальную программу в перерыве продолжит Эдуард Хиль — младший, а на церемонии закрытия выступят Александр Розенбаум и группа «Би-2».

Ранее фанаты «Зенита» освистали певицу МакSим во время исполнения песни перед матчем со «Спартаком».

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