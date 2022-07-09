Герелло исполнил гимн России на матче Суперкубка между «Зенитом» и «Спартаком»

Народный артист России Василий Герелло исполнил государственный гимн перед матчем Суперкубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком».

РИА Новости