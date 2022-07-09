На стадионе «Зенита» закрыли крышу перед матчем за Суперкубок
- РИА Новости
В Петербурге на протяжении почти всего дня идёт сильный дождь. Столбик термометра показывает плюс 20 °С.
Игра начнётся в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалёв.
Матч откроет выступление группы «Танцы Минус» и Вячеслава Петкуна, а также певицы МакSим. Музыкальную программу в перерыве продолжит Эдуард Хиль — младший, а на церемонии закрытия выступят Александр Розенбаум и группа «Би-2».
Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.
Ранее бывший тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев оценил шансы «Спартака» в матче за Суперкубок России с «Зенитом».