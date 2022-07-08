Комбаров назвал волнительным свой первый тренерский опыт

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал назначение на пост главного тренера петербургской «Звезды» из Второй лиги.

«Это был первый тренерский опыт. Первый день, конечно, было волнительно, а потом уже абсолютно спокойно. Игровой опыт у меня большой, я работал со многими тренерами, большими профессионалами, которые и в сборной тренировали, и в «Спартаке», — цитирует Комбарова РИА Новости.

Комбаров в составе «Спартака» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Он выступал за столичный клуб с 2010 по 2019 год. Тренер является воспитанником московских футбольных школ «Спартак» и «Динамо».

Комбаров завершил игровую карьеру в 2021 году, он имеет тренерскую лицензию категории «А-УЕФА».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Виктор Мозес вернулся в Москву.