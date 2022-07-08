Комбаров назвал волнительным свой первый тренерский опыт

Короткая ссылка
Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал назначение на пост главного тренера петербургской «Звезды» из Второй лиги.
Комбаров назвал волнительным свой первый тренерский опыт
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Это был первый тренерский опыт. Первый день, конечно, было волнительно, а потом уже абсолютно спокойно. Игровой опыт у меня большой, я работал со многими тренерами, большими профессионалами, которые и в сборной тренировали, и в «Спартаке», — цитирует Комбарова РИА Новости.

Комбаров в составе «Спартака» стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Он выступал за столичный клуб с 2010 по 2019 год. Тренер является воспитанником московских футбольных школ «Спартак» и «Динамо».

Комбаров завершил игровую карьеру в 2021 году, он имеет тренерскую лицензию категории «А-УЕФА».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Виктор Мозес вернулся в Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить