Источник: Мирошниченко продолжит играть в России в следующем сезоне

«Вашингтон Кэпиталз» выбрал российского нападающего «Авангарда» Ивана Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ — 2022.

По информации американского журналиста Стивена Эллиса, хоккеист продолжит защищать цвета «Омских Крыльев» в следующем сезоне.

18-летний хоккеист в минувшем сезоне принял участие в 31 матче за «Омские Крылья» в ВХЛ, в которых набрал 16 (10 + 6) очков.

Напомним, что Мирошниченко диагностировали лимфому Ходжкина — злокачественное заболевание лимфатической системы, также известное как рак лимфатических узлов. Он прошёл курс лечения в Германии.

Ранее первым номером драфта НХЛ-2022 стал Юрай Слафковски.