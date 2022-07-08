Источник: Мирошниченко продолжит играть в России в следующем сезоне
По информации американского журналиста Стивена Эллиса, хоккеист продолжит защищать цвета «Омских Крыльев» в следующем сезоне.
18-летний хоккеист в минувшем сезоне принял участие в 31 матче за «Омские Крылья» в ВХЛ, в которых набрал 16 (10 + 6) очков.
Напомним, что Мирошниченко диагностировали лимфому Ходжкина — злокачественное заболевание лимфатической системы, также известное как рак лимфатических узлов. Он прошёл курс лечения в Германии.
Ранее первым номером драфта НХЛ-2022 стал Юрай Слафковски.