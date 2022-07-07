Замглавы МИД Рябков заявил, что шумиха вокруг дела американки Грайнер только мешает

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что шумиха, создаваемая США в ситуации с арестованной в России американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, не помогает, а мешает.

«Шумиха и работа на публику при всей любви к этому жанру у современных политиков в данном конкретном случае только мешает. Это не просто отвлекает от дела, а создаёт помехи в прямом смысле слова. Поэтому здесь нужна тишина», — приводит его слова РИА Новости.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию запрещённые вещества. Её багаж проверили с помощью рентгеноскопического оборудования и обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Как сообщалось, баскетболистка написала открытое письмо президенту США Джо Байдену, где просила его помочь с освобождением из-под ареста.