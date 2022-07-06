Фураева прокомментировала ситуацию с переходом Боломбоя из ЦСКА в «Олимпиакос»

Короткая ссылка
Вице-президент по спортивной работе московского ЦСКА Наталия Фураева высказалась о переходе российского форварда Джоэля Боломбоя в греческий «Олимпиакос».
Фураева прокомментировала ситуацию с переходом Боломбоя из ЦСКА в «Олимпиакос»
  • AP

«Есть регламент FIBA, по которому живут абсолютно все баскетбольные клубы. В нём сказано, что, если у человека нет действующего контракта, он может переходить в любой клуб. А у нас с Боломбоем закончилось соглашение летом этого года. Естественно, у нас есть к нему претензии по нарушению прошлого соглашения, и мы будем отстаивать свои права в судебном порядке. Но не можем предотвратить его переход в другой клуб, потому что единственным поводом для отказа может быть действующий контракт. А он у нас закончился», — заявила Наумова RT.

Ранее Боломбой перешёл в «Олимпиакос», несмотря на действующий контракт с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить