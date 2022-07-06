Фураева прокомментировала ситуацию с переходом Боломбоя из ЦСКА в «Олимпиакос»

Вице-президент по спортивной работе московского ЦСКА Наталия Фураева высказалась о переходе российского форварда Джоэля Боломбоя в греческий «Олимпиакос».

«Есть регламент FIBA, по которому живут абсолютно все баскетбольные клубы. В нём сказано, что, если у человека нет действующего контракта, он может переходить в любой клуб. А у нас с Боломбоем закончилось соглашение летом этого года. Естественно, у нас есть к нему претензии по нарушению прошлого соглашения, и мы будем отстаивать свои права в судебном порядке. Но не можем предотвратить его переход в другой клуб, потому что единственным поводом для отказа может быть действующий контракт. А он у нас закончился», — заявила Наумова RT.

Ранее Боломбой перешёл в «Олимпиакос», несмотря на действующий контракт с ЦСКА.