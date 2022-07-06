Президент «Урала»: нам Кокорина не потянуть

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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о поступающих нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину предложениях из России.

«Это точно не мы. Нам его не потянуть», — цитирует Иванова Metaratings.

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэль Праде сообщил, что игроком интересуются клубы из России.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Кокорина отказался комментировать возможное возвращение футболиста в Россию.

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