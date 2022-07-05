Промес, Егор Шип и ST выпустили клип о «Спартаке»
- РИА Новости
Автором текста стал рэпер ST, который совместно с певцом Егором Шипом поучаствовал в записи композиции. Никита Баринов выступил автором музыки.
Промес зачитал небольшой рэп-текст из семи строчек, смысл которого сводится к победам и трофеям команды. Игрок, облачённый в классический чёрный костюм, предстал танцующим и жонглирующим мячом на фоне стадиона «Открытие Арена», а также вместе с Егором Шипом в заведении.
Ранее Квинси Промес заявил, что коллеги оценят его творчество вне футбола.