Промес, Егор Шип и ST выпустили клип о «Спартаке»

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес принял участие в записи песни и клипа «Наше имя знают все».
Промес, Егор Шип и ST выпустили клип о «Спартаке»
  • РИА Новости

Автором текста стал рэпер ST, который совместно с певцом Егором Шипом поучаствовал в записи композиции. Никита Баринов выступил автором музыки.

Промес зачитал небольшой рэп-текст из семи строчек, смысл которого сводится к победам и трофеям команды. Игрок, облачённый в классический чёрный костюм, предстал танцующим и жонглирующим мячом на фоне стадиона «Открытие Арена», а также вместе с Егором Шипом в заведении.

Ранее Квинси Промес заявил, что коллеги оценят его творчество вне футбола.

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