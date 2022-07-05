Промес, Егор Шип и ST выпустили клип о «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес принял участие в записи песни и клипа «Наше имя знают все».

Автором текста стал рэпер ST, который совместно с певцом Егором Шипом поучаствовал в записи композиции. Никита Баринов выступил автором музыки.

Промес зачитал небольшой рэп-текст из семи строчек, смысл которого сводится к победам и трофеям команды. Игрок, облачённый в классический чёрный костюм, предстал танцующим и жонглирующим мячом на фоне стадиона «Открытие Арена», а также вместе с Егором Шипом в заведении.

Ранее Квинси Промес заявил, что коллеги оценят его творчество вне футбола.