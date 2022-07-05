В «Пари НН» поддержали кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ
«Клуб поддержал кандидатуру Алаева на пост президента РПЛ, потому что он опытный и большой специалист. Показал себя и является большим профессионалом», — цитирует Измайлова «Матч ТВ».
27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы лиги. Он занимал эту должность с ноября 2021 года. Тогда специалист сменил на посту президента РПЛ Сергея Прядкина.
Исполняющим обязанности главы был назначен Алаев.
Ранее в «Спартаке» сообщили, что поддержали кандидатуру Алаева на пост главы РПЛ.