AS: Модрич рассматривает продление контракта с «Реалом» в 2023 году
По информации AS, футболист не собирается завершать карьеру и планирует продлить контракт с «королевским клубом» ещё на один сезон. Таким образом, он проведёт в команде и следующие два года.
Напомним, что игрок в минувшем сезоне в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Суперкубок страны. Благодаря клубным достижениям Модрич стал игроком года в Хорватии десятый раз в карьере.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» согласовала переход Луки Йовича из «Реала».