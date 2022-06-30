AS: Модрич рассматривает продление контракта с «Реалом» в 2023 году

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может продлить контракт с клубом в 2023 году.

По информации AS, футболист не собирается завершать карьеру и планирует продлить контракт с «королевским клубом» ещё на один сезон. Таким образом, он проведёт в команде и следующие два года.

Напомним, что игрок в минувшем сезоне в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Суперкубок страны. Благодаря клубным достижениям Модрич стал игроком года в Хорватии десятый раз в карьере.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» согласовала переход Луки Йовича из «Реала».