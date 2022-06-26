В Италии сообщают, что «Арсенал» согласовал с «Ман Сити» трансфер Жезуса за £45 млн

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус в ближайшее время перейдёт в лондонский футбольный клуб «Арсенал».

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, личные условия контракта игрока уже полностью согласованы с его агентом Марсело Петтинати и двумя его партнёрами.

Отмечается, что Жезус подпишет соглашение с «Арсеналом» до 2027 года, а «Сити» получит за продажу бразильца £45 млн, о чём клубы уже договорились.

Габриэль выступает за команду из Манчестера с 2017 года. В минувшем сезоне он провёл 41 матч, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Брайтона» Марк Кукурелья согласовал контракт с «Манчестер Сити».