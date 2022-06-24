Тренер Алиев рассказал, как бросился на помощь людям в горящем автомобиле после ДТП
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
«Услышали удар, взрыв, увидели, что горит машина, и сразу побежали на помощь. Мы же живём в Дагестане: когда что-то происходит, то сразу бежим на взрыв», — приводит слова Алиева РИА Новости.
Он также рассказал, что ему помогали трое молодых людей из Саудовской Аравии. По его словам, пламя не сбивалось даже огнетушителями, а сам автомобиль сгорел за минуты. Тренер сообщил, что с ним всё в порядке и он не получил серьёзных повреждений.
ДТП произошло в центре Москвы. Водитель иномарки выехал на запрещающий сигнал светофора и, пытаясь избежать столкновения с такси, въехал в стену жилого дома, после чего машина загорелась.
Юношеская сборная Дагестана под руководством Алиева становилась чемпионом командного зачёта на соревнованиях.
Ранее сообщалось, что Алиев вытащил шесть человек из горящего автомобиля в Москве.