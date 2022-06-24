Тренер Алиев рассказал, как бросился на помощь людям в горящем автомобиле после ДТП

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Старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев рассказал, как вытащил шесть человек из горящего автомобиля в Москве.
Тренер Алиев рассказал, как бросился на помощь людям в горящем автомобиле после ДТП
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Услышали удар, взрыв, увидели, что горит машина, и сразу побежали на помощь. Мы же живём в Дагестане: когда что-то происходит, то сразу бежим на взрыв», — приводит слова Алиева РИА Новости.

Он также рассказал, что ему помогали трое молодых людей из Саудовской Аравии. По его словам, пламя не сбивалось даже огнетушителями, а сам автомобиль сгорел за минуты. Тренер сообщил, что с ним всё в порядке и он не получил серьёзных повреждений.

ДТП произошло в центре Москвы. Водитель иномарки выехал на запрещающий сигнал светофора и, пытаясь избежать столкновения с такси, въехал в стену жилого дома, после чего машина загорелась.

Юношеская сборная Дагестана под руководством Алиева становилась чемпионом командного зачёта на соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Алиев вытащил шесть человек из горящего автомобиля в Москве.

 

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