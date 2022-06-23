Умар Нурмагомедов планирует стать чемпионом UFC к 2024 году

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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что планирует стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) к 2024 году.
Умар Нурмагомедов планирует стать чемпионом UFC к 2024 году
  • РИА Новости

«Мне 26 лет. К 28 годам если я буду чемпионом, мне этого будет достаточно. К этому времени я ещё сильнее окрепну... надеюсь, проведу два-три пятираундовых боя. Нужен будет опыт таких боёв. Такой план», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

26-летний россиянин 25 июня проведёт поединок с американцем Натаном Мэннесом.

На его счету 14 побед и ни одного поражения в легчайшем дивизионе.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не исключил возможность перехода в полулёгкий вес.

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