Зидан не исключил, что может стать главным тренером ПСЖ

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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не исключил, что может возглавить «Пари Сен-Жермен».

«Никогда не говори никогда. Как главный тренер я не могу пойти в 50 клубов. Есть всего лишь две или три возможности», — цитирует Зидана L’Equipe.

Напомним, что «Реал» под руководством Зидана трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, а также дважды становился чемпионом Испании.

В настоящий момент главным тренером ПСЖ является Маурисио Почеттино. По сообщениям СМИ, специалист в скором времени будет отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что Гальтье может возглавить ПСЖ.

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