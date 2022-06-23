Зидан не исключил, что может стать главным тренером ПСЖ
«Никогда не говори никогда. Как главный тренер я не могу пойти в 50 клубов. Есть всего лишь две или три возможности», — цитирует Зидана L’Equipe.
Напомним, что «Реал» под руководством Зидана трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, а также дважды становился чемпионом Испании.
В настоящий момент главным тренером ПСЖ является Маурисио Почеттино. По сообщениям СМИ, специалист в скором времени будет отправлен в отставку.
Ранее сообщалось, что Гальтье может возглавить ПСЖ.