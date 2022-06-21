Sky Sport Italia: «Челси» и «Интер» согласовали условия аренды Лукаку
Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Итальянский клуб заплатит за аренду форварда €8 млн без учёта дополнительных расходов.
Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Бельгийский футболист пополнил состав «Челси» прошлым летом, перейдя из «Интера» за €115 млн. В сезоне-2021/22 нападающий забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 44 матчах.
Ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги продлил соглашение с миланским клубом.