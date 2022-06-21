ЦСКА и «Спартак» сыграют в 13-м туре РПЛ сезона-2022/23

ЦСКА и «Спартак» проведут матчи между собой в 13-м и 28-м турах чемпионата России по футболу.

Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Проведение матчей 13-го тура чемпионата России намечено на 14—16 октября 2022 года. Встречи 28-го тура пройдут 19—21 мая 2023 года. Начало нового сезона запланировано на 15—17 июля.

По итогам сезона-2021/22 чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». ЦСКА завершил сезон на пятой позиции, а «Спартак» расположился на десятом месте.

Ранее сообщалось, что стала известна дата первого матча между «Спартаком» и «Зенитом» в сезоне-2022/23 РПЛ.